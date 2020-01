La participación de un diseñador indígena mexicano en un desfile que se realizará en Nueva York causó gran confusión. La prensa pensó que Alberto López participaría en el New York Fashion Week, cuando en realidad se trata de un evento dedicado a las comunidades nativas, la American Fashion through the Feathers, la cual se celebrará el 2 de enero en la misma ciudad.

El error de interpretación surgió porque los organizadores del evento en el que participará el diseñador indígena se llama New York Fashion City Week, un nombre parecido al del codiciado evento neoyorquino.

Sin embargo, esta situación no desalienta a Alberto López, pues señala que está muy orgulloso de representar a la comunidad de la etnia tzotzil fuera de México. “Yo estoy igual de feliz sea uno u otro desfile porque voy a representar a Chiapas”, dijo.

Además, destacó la importancia de valorar los diseños que crea. “El trabajo que nosotros hacemos es importante porque es patrimonio cultural de lo que hacemos. Y, es más, viene desde los antiguos, desde los ancestros, que lo han traído”, detalló el diseñador indígena.

Por otro lado, Alberto López desconoce el motivo que generó el malentendido. “No sé por qué se confundieron. A mí la visa me la dieron por la invitación de Harvard”, añadió.

El diseñador indígena había alcanzado tanta fama en México que hasta el embajador estadounidense Christopher Landau lo saludó por su supuesta participación.