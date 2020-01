Una mujer que se alimentaba a base de golosinas falleció esta tarde en el hospital del condado de Royal Hampshire, Inglaterra, a causa de una severa desnutrición.

La madre de dos niños solo comía papas fritas con queso y cebolla, galletas de gambas y poppadoms, hecho que preocupó a los médicos que llevaban su caso.

Los familiares de Charlotte Broad dijeron que la mujer se negaba rotundamente a comer e incluso beber agua y constantemente vomitaba hasta provocar que su garganta se torne de un color negruzco.

Cuando estaba embarazada, Charlotte de 32 años solo comía bocadillos, hecho que iba afectando severamente su salud. Su esposo Mark Darley dijo que cuando conoció a su pareja parecía tener una vida normal, pero nunca la vio que comiera vegetales o cualquier tipo de alimentos saludables.

Broad fue ingresada al hospital de Winchester, Hants, el último 3 de enero después de permanecer en cama durante casi seis semanas, antes de fallecer.

“Charlotte tuvo una relación difícil con la comida. Todos están de acuerdo en que su dieta era increíblemente pobre, era casi la comida de la fiesta de los niños, los nuggets de pollo, las papas fritas, la coca cola”, dijo Darley.

Cuando fue internada en el hospital, Charlotte continuaba rechazando la comida a pesar de que sabía que podría traer consecuencias mortales. Los médicos le preguntaron si entendía lo que iba a pasar si no comía y ella respondió “Probablemente me voy a morir”. La joven madre pidió que no la examinaran más y se negó a que los médicos le realizaran análisis de sangre.

James Broad, hermano de Charlotte dijo que siempre tuvo una forma extraña de comer y al parecer, hacía todo lo posible para morir.

La forense Samantha Marsh explicó que los trastornos alimentarios son muy difíciles de tratar y dijo: "En última instancia, no se puede atar a alguien y obligarlo a comer. Hubo múltiples intentos de salud mental para relacionarse con ella. Ella rechazó todos esos servicios. Charlotte sabía a lo que se enfrentaba si no comía”.

El doctor Frank Murphy del hospital del condado de Royal Hampshire dijo que hay varias formas de suicidio como saltar de un puente o dejar de comer.