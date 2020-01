Madre considera en declarar a su hijo como no binario para no cortarle su cabello [VIDEO]

En Inglaterra, una madre de 41 años, identificada como Bonnie Green, indicó que estaría considerando en declarar a su hijo como no binario para que pueda mantener su cabello largo cuando empiece a estudiar en la escuela secundaria.

Para esto, Green lanzó una campaña para desafiar el “prejuicio” que tienen las autoridades de las escuelas contra los demás niños que tengan cabello largo.

Esto, debido a que el menor de ocho años ha posado como modelo por su frondosa cabellera que mide más de 60 centímetros. Además, el chico posee más de 260,000 seguidores en Instagram.

“En un mundo donde la gente tiene tanto miedo de ser ellos mismos como individuales, apoyé de todo corazón su confianza en ser diferente y pensé que sería increíble si pudiera alentar la misma confianza en los demás”, manifestó Bonnie Green.

La señora aseguró que, gracias al modelaje, su hijo ha ganado muchos seguidores que lo aprecian. Ella indicó que se sienten afortunados, debido a que la escuela donde va el menor es inclusiva, porque le permiten que tenga su cabello largo con la condición que lo tenga recogido.

La mujer señaló para el portal Metro que hubo padres de la escuela que la llamaron para comentarle lo “traumático” que es cortarle el cabello a su hijo.

“Algunos están devastados. Ellos van a la escuela secundaria y es suficiente presión. Como mujer, si me dicen que me corte el pelo, estaría absolutamente traumatizada. Simplemente no es bueno para su salud mental. No puedo creer que esa antigua época victoriana siga siendo parte de las políticas escolares”, indicó.

Asimismo, la madre espera que también haya un cambio en las reglas de igualdad de cabello con las personas transgénero para que se puedan sentir más cómodas. “Es parte de su identidad. Le estás pidiendo a alguien que se quite una gran parte de sí mismo para adaptarse a lo que se espera socialmente”, señaló.