Este último 14 de enero, el diputado local de Morena, Emmanuel Vargas Bernal, denunció haber sido víctima de un robo en el que lo despojaron de 80 mil pesos en efectivo al salir ayer por la tarde de una sede bancaria, ubicado en Azcapotzalco, en México.

A través de su cuenta de Twitter público un video donde acusa directamente al cajero del banco de Town Center El Rosario que lo atendió y según el diplomático lo expuso ante los asaltantes.

“Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo”, se lee en la leyenda junto al video.

En las imágenes se puede observar al diputado señalando al cajero que atiende desde la ventanilla número cuatro dentro de la sucursal; asimismo, el video ya cuenta con mal de mil reproducciones.

Roban 80 mil pesos a diputado, culpa a cajero de banco.

Además, el diputado señaló que al salir de la plaza comercial sus agresores lo interceptaron a bordo de una motocicleta y le exigieron curiosamente la cantidad exacta de dinero que minutos antes retiró.

A diferencia del otro viral caso en Veracruz, en esta ocasión no encaró en video al cajero presuntamente culpable pues solamente contó lo sucedido desde afuera.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto; sin embargo, se sabe que se continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y el diputado pueda tener el dinero que fue sustraído en sus manos.