El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, fue silbado en un evento cultural celebrado en el anfiteatro José Hernández de la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, reportaron medios locales.

Durante la noche inaugural del Festival de Doma y Folclore el jefe de Estado no pudo asistir, como estaba previsto, por lo cual el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, envió una carta para excusarlo.

El sábado por la noche mientras el presentador Cristian Bazán leía la misiva se escucharon los abucheos, en la transmisión de la Televisión Pública. En lo que pronunció las palabras “presidencia de la Nación” comenzaron los chiflidos.

“Les escribo con el propósito de agradecer que me enviaran esta invitación para participar de la edición número 55 del Festival de Doma y Folklore de la ciudad de Jesús María. Lamentablemente, compromisos de gestión de Gobierno no permiten al primer mandatario acompañarlos en esta ocasión. No obstante, deseo transmitirle el mensaje de felicitaciones por la realización de semejante evento”, dijo.

Fueron tal los silbidos que a Bazán se le notó la incomodidad e incluso optó por apurar la lectura de la carta. Igualmente recordó que se trataba de un evento cultural, ajeno a la política, y saludó a los organizadores.

En el anfiteatro José Hernández habían más de 18 mil personas, de acuerdo a los reportes de los medios argentinos.

Tanto Jesús María como Córdoba destacan por ser una región antikirchnerista, donde el exmandatario Mauricio Macri era respaldado tanto en actos públicos como en urnas. De hecho, en varias ocasiones estuvo en el Festival de Doma y Folklore y recibió ovaciones.

En las pasadas elecciones presidenciales del 28 de octubre Fernández ganó con más del 48% en primera vuelta en toda la Argentina. Empero en Jesús María solo consiguió el 22%, mientras que Macri obtuvo el 69%.