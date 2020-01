“Llama a emergencias, te amo”: Mujer fallece luego de sufrir un extraño resfriado

Una mujer de Gales (Reino Unido) falleció súbitamente luego de sufrir lo que fue descrito como un “catarro” durante los días de Navidad.

Liz Mellor, de 36 años, era madre de tres niños y trabajaba como enfermera en el Hospital Singleton de Swansea. A fines de diciembre, la mujer comenzó a sentirse mal y presentaba lo que parecía ser un fuerte catarro, por lo que acudió a su doctor, quien le aseguró que había contraído un virus.

“Ella fue al hospital y le hicieron una radiografía como precaución, pero no pensábamos que algo estuviese drásticamente mal”, comentó Cath Morris, hermana de la fallecida, al portal Wales Online.

El 5 de enero, la señora colapsó súbitamente dentro de su casa y no volvió a levantarse. Cath recibió la noticia de su padre a través de un mensaje de texto.

“Él me dijo que ella sentía como que no podía respirar. Ella le dijo a su esposo que iba a ir arriba, donde estaba un poco más fresco, y en segundos ella le gritó: ‘Mike, no puedo respirar’. Él subió las escaleras y ella solo lo miró y le dijo. ‘llama al 999 (número de emergencias en el Reino Unido), te amo’ y se desplomó en el piso. Luego su corazón se detuvo”, relató su hermana.

PUEDES VER Justicia deja libre a hombre que golpeó a su exnovia hasta hacerla perder el sentido del olfato

Cath indicó que su hermana nunca se enfermaba ni tenía alguna condición de la que supieran, habiendo ido al hospital sólo cuando tuvo a sus hijos. La familia espera los resultados de la autopsia para conocer la causa de la muerte de la mujer.

Liz deja a su esposo Mike, con quien llevaba nueve años de casados, así como a un hijo de 14 años y a dos hijas gemelas de tres años.