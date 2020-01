La decisión de Harry Windsor y Meghan Markle, duques de Sussex, de tomar distancia de la monarquía británica y sus tareas parece material exclusivo para el correo del corazón. Allí está el tío bisabuelo Eduardo VII que abdicó del trono por amor, y un matrimonio morganático. Pero la historia de Harry y Meghan está llamada a tener resonancias políticas.

Pareciera que la joven pareja no ha logrado transmitir con suficiente claridad lo que busca con su decisión. Se aparta de su lugar en la monarquía, pero no de la familia real misma. Buscará actividades distintas de las de la realeza, pero mantendrá algunos vínculos económicos. No renunciará a su título nobiliario, y está pensando instalarse en Canadá.

Los analistas de lo sucedido opinan que el rompimiento empezó desde el primer día. La reina Isabel II aceptó con gracia una nieta política sin sangre real o nobiliaria, pero la versión es que el racismo desde los medios pronto empezó a dejar sentir su presión. Las relaciones entre los novios y la reina comenzaron a deteriorarse, en pequeños pero elocuentes detalles.

La reina Isabel es una señora muy mayor, corrida en lo político, pero que no siempre ha demostrado la correa necesaria para las crisis que la tocan en lo personal, de las que ha tenido suficientes, nos dice la serie The Crown. Luego de su mala reacción ante la muerte de la princesa Diana (la madre de Harry) tuvo que cambiar de actitud.

Pero quizás el problema no se origina en la reina, sino en una monarquía sometida a los cambios modernos. Integrar una familia real es un trabajo a tiempo completo, exigente y no tan agradable como se ve de fuera. Por eso estas familias han preferido casarse entre ellas, una fórmula que por lo general ha dado los resultados esperados.

La princesa Diana tenía los requisitos convencionales para una boda real, pero eso no impidió que la monarquía le resultara estrecha, y que optara por una vida propia. Que Harry y Meghan hayan decidido por algo llamable una opción plebeya, si esa es la palabra, que los británicos están llamando Megxit, vuelve a quitar substancia al Palacio de Buckingham.

Quizás no solo al palacio. Con Gran Bretaña a punto de dejar Europa, y quizás Escocia e Irlanda en el carril para dejar Gran Bretaña, la partida a América de los duques de Sussex es un signo más de tiempos centrífugos para la corona. ¿Veremos todavía la República Inglesa?