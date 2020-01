Una joven embarazada de 18 años, identificada como Sophie Thacker, fue agredida por dos chicas que amenazaron con golpear a su bebé cuando se encontraba en un paradero de autobuses de la ciudad de Hull del condado de Yorkshire en Inglaterra.

La agraviada fue llevada al hospital luego de los golpes, pero no sufrió heridas graves; según informó Hull Live. “Estaba caminando y a punto de tomar el autobús cuando dos chicas vinieron y me atacaron. Ellas se pusieron muy agresivas”, manifestó.

La víctima señaló que las agresoras la golpearon en el pecho y en su cabeza. Además, le dijeron que le iban arrancar mechones de su cabello para estamparlo en la cabeza de su bebé.

Ella también indicó que sintió mucho miedo cuando fue amenazada por las chicas, debido a que la dejó sin aliento y le empezó a dar ataques de pánico. “Se alejaron, pero amenazaron a mi familia y me dijeron que iban a incendiar mi casa”, añadió.

Thacker manifestó para el citado medio: “Ahora tengo miedo de salir de la casa en caso vuelva a suceder. Necesito volver a la universidad, porque soy estudiante de terapia de belleza, pero me preocupa que me estén esperando. Aún sigo conmocionada y he contactado con la policía. Espero que puedan atrapar a las personas que me atacaron”.

Según informó Daily Mirror, una de las agresoras se hace pasar por chico para contactar a jóvenes a través de Internet.

Cabe señalar que Sophie Thacker lleva 13 semanas de embarazo y se encuentra estudiando en Hull College.