La condena de cuatro años de cárcel para un sujeto, que contactó a menores de edad por la red social Instagram para tener sexo a cambio de dinero, fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de España.

El sujeto, que nació en 1996 según informó el portal iLeon.com, no presenta antecedentes penales. El individuo cometió el delito entre diciembre del 2018 y enero del 2019 tras contactar a varios jóvenes desde su computadora con el seudónimo de Nick Lbinstaxs. Sus víctimas tenían entre 11 y 12 años.

Las autoridades pudieron comprobar que, en los mensajes que mandaba el pedófilo, se ofrecía dinero a los muchachos para que le hagan una felación. Sin embargo, el sujeto no logró cumplir su macabro plan, por lo que fue condenado como autor criminalmente responsable de un delito continuado de corrupción de menores.

Incluso, la defensa del acusado interpuso un recurso de apelación para que le reduzcan la condena de cuatro a dos años de prisión. Además, seguirá una medida de libertad vigilada durante cinco años y será inhabilitado para cualquier profesión en la que esté involucrado con menores de edad por siete años.

Cabe indicar que, según un informe de National Society for the Prevention of Cruelty to Children de Reino Unido, Instagram es la aplicación que ha generado más casos de grooming.

Asimismo, señalaron que las redes sociales son el medio que más utilizan los pedófilos para contactar a sus víctimas. El informe también indicó que el uso de Instagram para cometer este delito ha crecido en un 200 % entre el 2017 y 2018.