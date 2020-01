Al entrar en funciones el nuevo Gobierno de España, se estrena la primera coalición en el poder desde la aprobación de la Constitución de 1978. Y ello solo fue posible por los resultados de las elecciones del pasado 10 de noviembre, la cuarta en cuatro años, que marcó un peligroso avance de la ultraderecha en un país que hasta entonces había resistido la marea ultraeuropea.

La alianza entre el PSOE (socialdemócrata) y Unidas Podemos (izquierda) significa un giro a la izquierda de las políticas públicas, a tenor del texto Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, suscrito por ambos partidos el pasado 30 de diciembre, un pacto de 11 puntos que, siendo menos radical de lo que se esperaba, se propone cambios resistidos por la derecha los últimos años aunque exigidos en las calles durante la crisis económica 2008-2014, como la derogatoria de normas laborales desreguladora, el aumento de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, y el incremento del salario mínimo, entre otros.

El Gobierno es paritario, 11 mujeres y 11 varones, e incluye 4 vicepresidencias, una de ellas para Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, la formación combatida frontalmente por el bloque de derecha -el Partido Popular, Ciudadanos y Vox- que no lograron organizar un cordón sanitario alrededor del grupo que nació de las marchas de los indignados por la crisis.

A pesar de estas predicciones, no se procesarán cambios rupturistas radicales, aunque las reformas propuestas no dejarán de ser agitadas. El camino no será fácil. A España le espera más polarización, habida cuenta que el programa opositor forzará sus diferencias en casi todo, actuando sobre la base de la precaria mayoría que logró el presidente Pedro Sánchez en la segunda votación de investidura: 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, entre ellos los del partido independentista catalán ERC. Para ello, los socios de la coalición tuvieron que acordar la creación de una mesa bilateral para la solución del conflicto de Cataluña.

Una encuesta de la empresa 40dB, publicada por el diario El País, da cuenta de estas estrecheces; el 46,4% respalda al nuevo Gobierno, en tanto que el 42,4% lo desaprueba. Paradójicamente, la mayoría respalda las políticas públicas en materia social que la coalición se propone llevar adelante.

El nuevo Gobierno pondrá mayor atención a lo que ocurre en América Latina por el fuerte impulso a la integración UE-AL de sus miembros y la puesta en activo de una política internacional en favor de los DDHH, el cambio climático y la migración.