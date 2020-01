Josy Valadez, una joven de 17 años residente en Guanajuato, ha tomado la decisión de desprenderse de su ropa para poder reunir los 50 mil pesos que son necesarios para la cirugía que requiere su madre por un mioma uterino que le impide gozar de buena salud.

El anuncio de la joven, realizado a través de las redes sociales, ha llamado la atención de muchos usuarios, quienes pronto dieron muestras de solidaridad por la grave situación que atraviesan su mamá y ella. Valadez contó que, por seguridad, prefieren buscar los servicios de un centro de salud privado, pues los riegos de la operación podrían ser altos.

“Voy a vender la mayoría de mi ropa porque estoy juntando dinero para la operación de mi mamá (Tiene un tumor en la matriz) se que no sacaré mucho con ropa pero de algo servirá para ayudar a mis papás” dijo la menor de edad. Asimismo, pidió a los internautas que la ayuden compartiendo la información.

Valadez también mostró con fotografías las prendas de vestir que ha puesto a la venta. Además, al recibir el apoyo de los usuarios, la joven incluyó a la lista de objetos en venta videojuegos para consolas de XBox.

Por otro lado, la joven confesó que intentaron recibir ayuda del Seguro Popular. Sin embargo, su madre no pudo ser atendida porque, según le argumentaron, no era de urgencia. “Nos dijeron que no cuenta cómo urgencia y no la quisieron atender a pesar de que tiene mareos, vómito, dolor y esta en riesgo de hemorragia”, indicó la hija de la convaleciente.