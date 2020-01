Estuvo preso por golpear a su pareja, salió en libertad y la buscó para agredirla otra vez

El terrible caso de violencia de género sucedió en la localidad de Santa Lucía, en Argentina. Una joven de 26 años fue agredida por su pareja, identificado como Gabriel Tovares, quien la pateó en el suelo y le propinó golpes con un palo de escoba, según figura en la denuncia que se hizo ante las autoridades.

La joven madre fue llevada al Hospital Rawson, ubicada en la provincia de San Juan, donde recibió atención médica por la fractura del tabique nasal. La familia de la víctima realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, además, acusaron a la madre del atacante de cómplice.

“Es un loco y violento. Siempre se emborrachaba y amenazaba a mi hija que la iba a matar”, comentó Rosa, mamá de la víctima, quien se encontraba con sus dos hijos menores de edad cuando el agresor comenzó con el violento ataque.

Según las declaraciones que dio la madre al portal Tiempo San Juan, contó que los niños de 3 años y de 1 año estuvieron en la escena del ataque, “mi nieto me contó que le dio fuertes golpes, patadas y también la agredió con un palo de escoba, dejándola tirada en el piso”, dijo al medio argentino.

Tovares es buscado por la policía local, acusado de golpear brutalmente a su paraje delante de sus pequeños hijos, dejándola inconsciente y escapar. De acuerdo al testimonio de Rosa, esta golpiza no sería la primera, dijo que “ella lo denunció como veinte veces, pero igual venía y se metía a la casa. La amenazaba, le pegaba y le decía que, si no estaba con él, no lo iba a dar plata para mis nietos”.