Una mujer de Inglaterra quedó al borde de la muerte debido a dos coágulos de sangre que aparecieron en sus pulmones y que surgieron a consecuencia del consumo de un anticonceptivo.

Una mañana de febrero de 2019, Lauren Dyer, de 33 años, despertó sin poder hablar ni moverse y tenía dificultades para respirar, por lo que su hermano la llevó inmediatamente al Hospital Good Hope de Sutton Coldfield. Los análisis mostraron que la mujer tenía dos embolismos pulmonares que le restringían la respiración.

“Yo no tuve ninguna señal de advertencia, solo me desmayé. Lo normal es que los coágulos de sangre comiencen en las piernas y que estas se hinchen y te den dolor (…), pero los míos se desarrollaron en la zona pélvica y cuando me desmayé era porque estaban pasando por el corazón”, señaló Dyer al diario The Sun.

Una hematóloga revisó su caso y confirmó que todo se había producido por el consumo de la píldora anticonceptiva Microgynon.

“Sé que soy afortunada porque había una chica en Tamworth que murió por un coágulo causado por la píldora. Es importante que las mujeres revisen otras opciones, especialmente si han estado tomando la misma píldora por años, ya que incrementa el riesgo de coágulos de sangre”, manifestó la mujer.

Los doctores le administraron a Dyer una medicación a la que reaccionó favorablemente, saliendo del hospital días después. “Estuve un poco golpeada y magullada por todos los tubos, y tuve que medicarme por los siguientes seis meses, pero estaba viva, mi corazón estaba bien y todo salió bien”, comentó.