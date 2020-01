Profesora humilla a su alumna al asegurar que “sus pechos se mueven demasiado cuando camina"

Zoe Massie, una estudiante de 18 años en una secundaria de Estados Unidos, ha decidido hacer pública la terrible experiencia que vivió dentro de su propia escuela cuando una profesora la confrontó e insistió en que comenzara a usar sostén para que “deje de mostrarle los senos”.

La joven cuenta que tiene pechos grandes, por lo que el usar un sujetador para sostenerlos, le causa mucho dolor, y es por eso que prefiere hacerlos a un lado, pero jamás imaginó que esta decisión personal traería como consecuencia el reproche de una autoridad escolar.

“Ella me llevó a su oficina, y con la puerta abierta me decía: Sí, puedo ver tus pezones ahora mismo. Puedo verlos, necesitas llevar sostén”. La joven quiso defenderse al explicar que no los usa por el dolor que causa en su cuerpo, mas no por ‘pereza’.

Además, cuenta que la docente siguió agrediéndola, diciendo: “Cuando no usas sostén, haces que la gente piense que eres una tonta”. Posteriormente, sacó de una oficina de objetos perdidos, una pila de ropa holgada que le recomendó utilizar para ‘cubrir su cuerpo’.

Inmediatamente, Zoe se echó a llorar tras la terrible humillación de la que estaba siendo víctima. Segundos después llamó a sus padres para que la recogieran de la escuela. Luego de esto, la joven decidió contar lo sucedido a través de las redes sociales, donde la actitud de su profesora generó la indignación y el reproche de cientos de usuarios.

Tras dicha publicación, cientos de jóvenes mostraron su rechazo. Uno de ellos comentó: “Esto no debería sucederle a una estudiante”. “También odio los sostenes. No creo que nadie deba hacerte usar uno si no quieres”, comentó otra joven que se sintió identificada con Zoe.

“Los chicos también tienen pezones. Lo veo a través de sus camisas, ‘¿deberían usar algo para cubrir eso?”, fue uno de los comentarios que más resaltó, al calificar como machista y exagerada la acción de la profesora.

La escuela, según señala el portal The Mirror, no ha brindado declaraciones sobre la agresión y humillación que sufrió una de sus estudiantes por parte de una docente de su institución.