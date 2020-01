Una madre fue agredida por una alumna de la preparatoria James Logan, ubicada en el condado de Alameda del estado de California en Estados Unidos.

La agraviada, identificada como María Jiménez, terminó con la nariz rota, el ojo morado, varios cortes y contusiones producto de los golpes que recibió.

Las agresiones que recibió la mujer permitieron que ella pierda el conocimiento y sea internada en un centro de salud por tres días.

El hecho sucedió cuando Jiménez fue hasta la preparatoria James Logan e interceptó a una alumna que acosaba a su hija. “La muchacha me empezó a golpear hasta que me rompió la nariz y me sacó bastante sangre”, manifestó para Telemundo.

El esposo de la víctima, Eder Rojas, indicó que cuando atacaron a la mujer, otra agresora empezó a golpear a su hija. “Le agarró el cabello y me metí en medio. Con los puños y los pies la estaban pegando”, señaló.

Cuando los agentes policiales llegaron hasta el lugar de los hechos, Rojas le miró la cara a la agraviada y se sorprendió. “Sentí impotencia, porque defendí a una persona y dejé a otra. El plan era entrar a la escuela a prevenir esto”, afirmó.

Tras este hecho, la mujer sacó a su hija de la preparatoria y está considerando tomar acciones legales contra la alumna que la atacó. Los agentes policiales aseguraron que arrestaron a la agresora por asalto con uso de violencia, pero fue liberada por ser menor de edad.

Asimismo, un portavoz de James Logan indicó que están siguiendo el caso y se han comprometido a tomar medidas disciplinarias.