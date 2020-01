Abuela arriesga la vida de su nieto de 7 años por rescatar a un gato del balcón [VIDEO]

Una abuela no midió el peligro que podía enfrentar su nieto cuando lo hizo descender con una cuerda atada a la cintura desde el balcón de su departamento para recuperar a su gato en Nanchong, China.

La mujer bajó al niño hasta la cornisa donde estaba el felino e hizo que el menor, lo meta en una bolsa y le avise para que lo vuelva a subir.

Un transeúnte que pasaba por la zona, se percató de la temeraria acción de la anciana y pese a los gritos que exclamaba, no logró que la abuela del menor cambie de decisión.

Motivo por el cual, optó por grabar el hecho y compartirlo a través de las redes sociales. El video se viralizó en cuestión de minutos y desató cualquier cantidad de comentarios en contra de la anciana por exponer de esa manera al pequeño.

Pese a la peligrosidad de la acción, tanto el niño como el gato no sufrieron ningún tipo de daño.

Las autoridades aún no se han pronunciado respecto a lo sucedido, pero se espera a que emitan un comunicado en las próximas horas pues una persona como ella, no puede estar al cuidado de un niño tan pequeño.

