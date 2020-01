Las voces de los padres del Colegio de Torreón luego del tiroteo [GALERÍA]

La mañana de ayer, un tiroteo ocurrido en el Colegio Cervantes, una prestigiosa institución educativa ubicada en Torreón, Coahuila, en México, generó alarma entre los padres de familia, quienes corrieron a recoger a sus hijos de la escuela y ponerlos a salvo.

¿Qué sucedió en el Colegio Cervantes? Un menor que estudiaba allí ingresó con dos pistolas y disparó contra sus compañeros y maestros, matando en el proceso a un alumno y su profesora, además de dejar heridas a 6 personas. Finalmente se suicidó pegándose un tiro.

Arma

Aunque el tiroteo se dio en el ala de los alumnos de primaria, los padres se volcaron inmediatamente para recoger a sus hijos, consternados por la noticia que por redes sociales y noticiarios se empezaba a difundir.

Precisamente uno de estos medios locales, el diario El Siglo de Torreón, se encargó recopilar los testimonios de algunos padres que, sin estar relacionados directamente por la tragedia, fueron tocados por lo sucedido en el Colegio de México.

Uno de ellos, José de la Torre, señaló al diario que al llegar al colegio notó a los padres alterados e intentando adelantar a los demás en la cola para recoger a los menores. “Todos querían ir por sus hijos y llevárselos” aseguró.

Fue su esposa quien le alertó del tiroteo en la institución donde estudia su hija, por lo que salió inmediatamente su trabajo y se dirigió a recogerla. “Al llegar al lugar había mucha gente, todos corriendo y llorando, pues uno también nervioso y se me hizo larguísimo el viaje del trabajo al colegio y lo que quería era ver a mi hija”, reveló.

Al llegar se sintió más tranquilo, pues los niños del kinder donde estudia su hija no escucharon nada, pues la sede de los más pequeños está en la calle de enfrente al local de primaria y secundaria. Durante su salida, que intentó hacerla lo más rápida posible para que no viera las escenas de dolor y angustia de otros padres, cubrió a su hija, aunque no logró evitar que notará algunas cosas. “Obviamente levantó su carita y vio algunas cosas” reveló.

PUEDES VER México: Gobernador de Coahuila asegura que tiroteo en Colegio Cervantes fue influenciado por un videojuego

Algunas madres del kinder indicaron que las maestras supieron mantener la calma y conducir la salida de los niños lo más tranquilo posible, aunque se mostraron consternadas por lo sucedido cuando conocieron los detalles.

En el local donde se dio el tiroteo, una alumna reveló que tras oír los disparos, el maestro cerró la puerta y les indicó que se agachasen y coloquen debajo de las bancas.

El tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón ha puesto sobre la mesa la influencia de los videojuegos, sobre todo luego que pesquisas preliminares revelasen que el joven habría intentado emular una popular franquicia llamada “Natural Selection” y se habría vestido de manera similar a Eric Harris, el responsable de la masacre de Columbine. Además de revivir las peticiones del programa ‘Mochila segura’, el mismo al que varios padres se opusieron meses atrás.