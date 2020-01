Multimillonario regala US$ 9 millones a sus seguidores de Twitter para ver si el dinero los hace más felices

Experimento social. El multimillonario japonés, Yusaku Maezawa, volvió a hacer de las suyas en Twitter; esta vez, regalará más de US$ 9 millones a 1.000 personas para ver si mejora su felicidad. Todo lo que tenían que hacer sus seguidores era retuitearlo.

El dueño del sitio web Zoxotwon repartirá mil millones de yenes (alrededor de US$ 9 millones) entre los usuarios de Twitter. Los ganadores del experimento social terminarán con un millón de yenes cada uno (aproximadamente US$ 9.100).

A través de YouTube, el magnate de compras en línea comentó a sus seguidores que el concurso que realizó en Twitter fue un “experimento social serio” para ver cómo influiría un millón de yenes en el comportamiento de una persona.

Maezawa explicó en video el manejo del concurso e instó a sus seguidores a usar el dinero “como quieran” y a responder cuestionarios simples sobre cómo lo usan.

Cualquiera era apto para recibir la pequeña fortuna de Yusaku Maezawa. Lo único que tenía que hacer era unirse a Twitter y retuitear el tuit del anuncio antes de la medianoche del 7 de enero.

Los resultados

El insólito concurso en Twitter provocó que 4 millones de personas atendieran su llamada y retuitearon. Una lotería determinará los ganadores, y Maezawa los notificará personalmente en un mensaje directo dentro de dos o tres días.

Fiel a su estilo, Maezawa, mencionó que se pondría en contacto con los ganadores para conocer el impacto que desencadenó en su vida, y pidió a los científicos sociales que lo ayude a analizar los resultados del experimento.

Uno de los hombres más ricos del mundo anunció que repartirá US$ 9 millones a sus seguidores de Twitter para ver el impacto que genera el dinero en sus vidas. (Foto: Captura)

No es la primera vez que el multimillonario regala dinero a sus seguidores en las redes sociales, ya que en enero de 2019 prometió compartir 100 millones de yenes, aproximadamente US$ 914.000, entre 100 usuarios de Twitter. Cada uno se llevó US$ 9.000.

En ese mismo año, el tuit de Yusaku Maezawa, fue el más retuiteado en ese momento, con 4,68 millones de retuits.

La fortuna de Maezawa asciende a US$ 2.000 millones, según Forbes, como un multimillonario ecléctico: un músico de rock, un aspirante a turista lunar y un coleccionista de arte. En una subasta, el hombre rico pagó US$ 111 millones por una pintura de Jean-Michel Basquiat en 2017, el precio más alto.