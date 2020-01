Neil Peart falleció a los 67 años por cáncer cerebral

El baterista de la banda Rush, Neil Peart, falleció este último martes 7 de enero en Santa Mónica, California, debido a un cáncer cerebral, el mismo que lo agobiaba desde hace tres años. Así lo confirmó un representante de la banda al medio Rolling Stones.

Cabe indicar que el baterista realizó su última gira en el 2015, para luego pasar a retiro junto a su esposa Carrie Nuttall y su hija Olivia Louise. En abril de ese año, Alex Lifeson indicó que su gira R40 se convertiría en la última pues el grave estado de salud de él y el de Peart no permitirían continuar con presentaciones de esfuerzo mayor.

Neil Peart nació el 12 de setiembre de 1952 en Ontario, Canadá, dentro de una familia de granjeros. Su apego a la música fue desde muy temprano, pues sus padres le regalaron una batería antes de que acabe los estudios, los cuales dejó para dedicarse por completo a la percusión.

Peart también se ha dedicado con pasión a otras actividades, como la escritura. Hasta la fecha, llevaba cuatro libros escritos: The Masked Rider: Cycling In West Africa (1996), Ghost Rider: Travels on the Healing Road (2002), Traveling Music: The Soundtrack Of My Life And Times (2004) y Roadshow: Landscape With Drums, A Concert Tour By Motorcycle (2006)

Neil Peart formó parte de Rush desde 1974, cuando se juntó con el cantante y bajista Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson. Entre los logros más destacados de la banda se encuentra el nombramiento como parte de la Orden de Canadá, reconocimiento otorgado en el año 1996.