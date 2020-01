En el quinto día de juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein, un centenar de mujeres se congregó frente al juzgado de Nueva York (Estados Unidos) para corear ‘Un violador en tu camino’, el himno feminista creado por el colectivo chileno Las Tesis.

Vestidas de negro, con los ojos vendados y complementos de color rojo, las activistas escenificaron la coreografía este viernes y gritaron en inglés y español “el violador eras tú”, señalando hacia el edificio de la Corte Suprema.

La protesta, que se escuchó desde la sala situada en el piso 15, se desplazó después al metro neoyorquino, que las mujeres tomaron para repetir la escenificación en el Hotel Trump, frente a Central Park, de acuerdo a imágenes compartidas en las redes sociales.

“El violador eres tú, son los policías, los jueces, el estado, el presidente", cantaron las manifestantes.

El pasado lunes, al comienzo del juicio, ya había registrado otra protesta y varias mujeres que han acusado al productor de abusos, entre ellas las actrices Rose McGowan y Rosanna Arquette, dieron su apoyo a las víctimas, además de aplaudir la rendición de cuentas.

Este viernes, en la quinta jornada del proceso por cinco delitos sexuales que enfrenta a Harvey Weinstein a un máximo de cadena perpetua, tuvo lugar una discusión entre los abogados y el juez James Burke antes de que continuara la revisión de potenciales jurados.

La manifestación se realiza el mismo día en que el diario The Sun reveló que Harvey Weinstein violó a dos víctimas mientras estaba en Los Ángeles (Estados Unidos), para asistir a los Premios Oscar junto a su esposa, Georgina Chapman, quien entonces estaba embarazada.

La primera víctima, una actriz y modelo italiana de 38 años, afirma que conoció al productor en el Festival de Cine, Moda y Arte de Los Ángeles, y entabló una conversación con él.

Ella declaró que después la obligó a ir a su cuarto de hotel y, una vez ahí, la "agarró por el pelo y me obligó a hacer algo que no quería hacer. Luego me arrastró al baño y me violó”.

La segunda presunta víctima de Harvey Weinstein afirma que fue atacada al día siguiente de almorzar con él en un hotel.