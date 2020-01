El ladrón portaba un arma de fuego cuando se envalentonó y sorprendió a un trabajador del grifo, Facundo Kippes, robándole el dinero recaudado en el día. Este hecho sucedió en Buenos Aires, Argentina.

El hecho sucedió la madrugada de hoy, cuando un vocero de la Policía bonaerense informó que, bajo amenazas, el hampón ingresó a una gasolinera y le exigió al trabajador de dicho lugar, que le invite un par de cigarros mientras él contaba el dinero robado.

Sin embargo, la parte más conmovedora del suceso fue cuando el ladrón estaba a punto de irse, pues se acercó a su víctima y le pidió un abrazo, según informaciones del portal web Telefe Noticias de Argentina.

“Apareció caminando, me amenazó con el arma y me pidió la plata. Antes de irse me pidió un abrazo para que termine todo bien, por lo que se lo di y después se fue”, señaló Facundo quien denunció el robo en la comisaria de Bahía Blanca.

Según las autoridades, el delincuente se habría llevado un aproximado de 500 soles y estaba drogado al momento de cometer el delito.

“Estaba drogado cuando atentó contra el trabajador, según lo que nos informa el vendedor de la estación”, señaló un oficial.

Asimismo, Facundo declaró para algunos medios de comunicación locales que efectivamente, el ladrón le dijo “Estoy drogado, perdóname”.

Los policías, se acercaron al lugar y analizaron las cámaras de seguridad ubicadas en la estación de servicio para tratar de identificar al asaltante, según informaciones del portal web Telefe Noticias.