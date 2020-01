Delincuente intenta robarle, le dispara a quemarropa y termina sin ningún rasguño [VIDEO]

Un hombre que regresaba a su vivienda fue interceptado por dos delincuentes en una moto. Uno de los ladrones se bajó del vehículo y disparó a quemarropa, pero la víctima se salvó de milagro. El impactante suceso ocurrió en la localidad de José C. Paz, Argentina.

El incidente se registró el pasado lunes por noche. Adrián se encontraba caminando rumbo a su casa luego de bajarse de un colectivo. Cuadras antes de llegar a su destino fue sorprendido por dos delincuentes que estaban a bordo de una moto.

Uno de ladrones, que estaba armado, se bajó del vehículo para robarle. “Escuché el ruido de una moto y también la voz de una mujer, por eso pensé que era alguien que venía a estacionar a una casa de la cuadra”, contó la víctima al medio argentino TN.

La robo fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se puede ver que los criminales realizaron un clásico modus operandi: uno se quedó esperando montado en la motocicleta mientras el segundo se bajó y le apuntó con una pistola. “Me dijeron quédate quieto”, dijo Adrián, quien, al verse en una situación de vida o muerte, decidió salir corriendo desesperadamente.

El momento más crítico estaba por suceder. Cuando la víctima comenzó a escapar, el delincuente le disparó estando tan solo a dos metros de distancia. Afortunadamente, el proyectil ni si quiera lo rozó y salió ileso del robo.

“Muchos me preguntaron por qué corrí y la verdad es que sentí que, si me quedaba, me disparaba de vuelta y me mataba. Hoy en día, les das las cosas y te pueden matar igual, entonces dije ‘me voy’”, dijo a TN.

Adrián lamentó que lo que le sucedió lo coaccione a cambiar su rutina cotidiana. “Te da bronca, uno siempre tiene que estar fijándose de que no venga nadie y ahora tengo que avisarle a mi padre cuando estoy por bajar con el colectivo. Uno no se puede quedar encerrado”, agregó la víctima del robo.