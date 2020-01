Una conductora de un programa de televisión de México confrontó en vivo a un comediante invitado que la había agredido sexualmente ante las cámaras. El sujeto fue vinculado a proceso luego del incidente.

El 12 de noviembre pasado, el comediante conocido como Kevyn Conteras “Bicolor” se presentó como invitado en el programa “El Show Retro Tv”, que era transmitido en vivo a través de Facebook. El hombre llegó a tocar las nalgas de la conductora en dos oportunidades.

PUEDES VER Pobladores linchan, abusan y entierran vivo a presunto violador de una joven

Momentos más tarde, la mujer intenta lanzarle una cachetada a su invitado, quien reacciona poniendo la mano en el pecho de la joven.

En la última secuencia del programa, la conductora hace una pausa para denunciar las agresiones de las que fue víctima. “Jamás me habían faltado el respeto en mi programa como lo acaba de hacer este joven”, dijo señalando al responsable.

El aludido intenta pasar la recriminación como una broma, pero es confrontado por la mujer. “No, te digo en serio, yo no te he dado ningún pie para que me toques, ni para que te lleves así conmigo". El comediante trató de justificarse diciendo “No pasa nada, es cotorreo, la gente sabe de mis chistes”. Finalmente, la animadora retiró al hombre del estudio.

PUEDES VER Adolescente asesina a su novia embarazada de una puñalada y lo condenan a 65 años de cárcel

Kevyn Contreras, cuyo verdadero nombre es Alejandro, recibió múltiples denuncias por el hecho, debiendo presentarse a una audiencia privada en la que se abstuvo de responder por las acusaciones. El hombre fue vinculado a proceso por el delito de atentado al pudor, según informó el diario El Debate.