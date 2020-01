Irán no entregará cajas negras de avión accidentado a Estados Unidos

AFP, El País y EFE

La Autoridad de la Aviación de Irán indicó que no entregará a Estados Unidos las cajas negras del Boeing 737 que se estrelló este miércoles tras despegar de Teherán, matando a las 176 personas que transportaba.

"No le daremos las cajas negras al constructor [Boeing] ni a los estadounidenses", señaló Ali Abedzadeh, director de la Organización de la Aviación Civil de Irán, citado por la agencia Mehr.

El vuelo PS752 de Ukraine International Airlines (UIA) había despegado a las 06H10 (02H40 GMT) del aeropuerto Imán Jomeini de Teherán rumbo al aeropuerto Boryspil de Kiev, pero se estrelló a unos 45 km al noroeste del aeropuerto poco después.

Según la diplomacia ucraniana, a bordo del Boeing iban 82 iraníes, 63 canadienses, 10 suecos, cuatro afganos, tres alemanes, tres británicos y once ucranianos, incluyendo a nueve miembros de la tripulación.

Niños entre víctimas

El Gobierno ucraniano publicó la lista de fallecidos, hay 13 niños menores de 10 años.

Entre las 63 víctimas canadienses en total hay estudiantes, profesores de universidad y familias. Había una pareja de profesores universitarios y sus dos hijas, de nueve y 14 años. Según los medios canadienses, unas 30 víctimas vivían en la región de Edmonton, la capital de la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá.

PUEDES VER Accidente aéreo en Irán: recién casados canadienses y sus 14 invitados a boda entre las víctimas

"Es devastador. Hemos perdido cerca del 1% de nuestra comunidad en ese vuelo", dijo Payman Parseyan, uno de los habitantes de origen iraní de Edmonton. Varias de esas personas eran estudiantes internacionales. No tenían familia aquí", precisó Parseyan.

"Otros habían dejado todo atrás, su vida en Irán, la gente que conocían, habían trabajado sin parar para alcanzar su objetivo y finalmente lo perdieron todo así. Es terrible", añadió.

Pide cautela

Este accidente ocurrió en un contexto de crecientes tensiones en Medio Oriente luego del ataque con misiles de Teherán hacia bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses. Hasta ahora no se han encontrado vínculos entre esta tragedia aérea y los eventos que han sucedido en los últimos días en la región, por lo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió contra posibles “especulaciones” sobre sus causas y pidió que no se difundan “versiones no verificadas de la catástrofe”.

Las autoridades iraníes aún no han dado más información sobre las causas del siniestro, aunque Qassem Biniaz, funcionario del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano de Irán, dijo a la Agencia de Noticias de la República Islámica, la agencia oficial de noticias del Gobierno, que un motor se incendió y el piloto no pudo recuperar el control. No explicó cómo habían llegado a esa conclusión. No consta que el piloto contactara al puesto de control declarando ningún tipo de emergencia.

Una de las agencias estatales iraníes ha difundido un video en Twitter en el que parece verse el suceso antes del amanecer, y cómo una luz distante desciende antes de que un estallido brillante ilumine el cielo.

“Investigación profunda”

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguro que “nuestro gobierno continuará una investigación profunda”, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, llamó a una “cooperación total” con la investigación sobre el accidente aéreo en Irán.

El dato

Precisión. Según un exinvestigador de accidentes aéreos consultado por BBC, hablar de un fallo del motor es prematuro, pero no se puede descartar. Un avión como el Boeing 737-800 está diseñado para seguir volando, incluso si uno de sus motores falla.