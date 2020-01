Una adolescente de 17 años desapareció de su vivienda dejando una nota de suicidio en el que explicaba que decidió acabar con su vida luego de haber sido ultrajada por el director general de la policía de Mumbai, India.

El hecho sucedió, según cuenta en su nota la joven, cuando celebraba su fiesta de cumpleaños el 5 de junio del año pasado. El hombre identificado como Nishikant More llegó sin invitación a la celebración junto a su esposa y pidió alcohol.

Luego, cuando cortaron el pastel de cumpleaños, el alto mando policial aprovechó el momento de distracción de la familia para tocarla inadecuadamente, hecho que perturbó por completo a la menor.

En declaraciones al medio Times of India, los familiares afirmaron que, tras el incidente, presentaron una denuncia contra More, pero eran intimidados y presionados por él para que retiren los cargos.

Sin embargo, esa no sería la última vez que More intimidaba a la adolescente. El sujeto también la persiguió cuando se dirigía al médico. El hecho ocasionó que la niña no quiera salir de su casa.

En la nota, la menor se disculpó con su familia ya que tuvieron que lidiar con varios problemas y enfrentar insultos después del incidente en su fiesta de cumpleaños.

La víctima escribió: “Por favor, no intentes localizarme, ya que iré debajo de un tren. No quiero vivir más. Aprendan a vivir sin mí. Lo siento y los amo a todos y los extraño todos.”

Después de que los padres descubrieron la nota, inmediatamente alertaron a la policía y comenzaron a buscarla, pero sin suerte. Ella salió de su casa a las 11 de la noche del lunes y no han vuelto a verla desde entonces.

La consternada familia continúa en su búsqueda y esperan no haya cumplido con su amenaza. Uno de sus hermanos señaló que el efectivo policial se fugó desde que se presentó una denuncia contra él el 26 de diciembre.