Perro se comió su pata al no resistir el dolor tras caerse en un pozo

Un perro de San Rafael (Argentina) fue rescatado por vecinos y bomberos luego de pasar más de un mes abandonado en el fondo de un pozo. El animal devoró parte de su pata trasera debido al dolor que sentía.

La mascota fue encontrada inmóvil, agonizante y con gusanos en un camping del barrio El Tigre, con una herida en la pata trasera derecha que se habría producido por la caída, según reporta Radio Mitre. La falta de atención veterinaria provocó el agravamiento de la herida, causando en el can un dolor que lo obligó a morderse la extremidad.

Sandra Carrieri, de la Sociedad Protectora de Animales local, comentó a una radio de la zona que un hombre le había avisado hace un mes de un perro que había sido abandonado y tenía una pata herida, asegurando que trataría de llevarlo a un veterinario pese a que era “bastante arisco”.

El domingo pasado, Carrieri recibió una llamada mediante la cual supo que el animal seguía allí, pudiendo escuchar de fondo sus gritos de dolor.

Vecinos de la zona y bomberos se ofrecieron a sacar al can del pozo. “El perro ya no se movía y entre un bombero y mi cuñado estuvieron un rato intentando enlazarlo hasta que lo lograron. No podíamos creer el sufrimiento que había pasado ese pobre animal”, relató la mujer.

El perro fue bautizado “Guerrero” y trasladado a una veterinaria donde se le amputó la pata herida y parte de la cola. Se espera que el can sea puesto en adopción luego de su rehabilitación.