Una tragedia se registró en un conventillo del barrio de La Boca, Argentina, donde veinte familias tuvieron que ser evacuados por un incontrolable incendio que arrasó con todo a su paso. Lo insólito es que no fue por un problema eléctrico sino por un colchón que prendió fuego un joven, de 19 años, luego de discutir con su madre.

“Seguí tu vida, no te preocupes por la mía”… dice la captura de WhatsApp, un par de emojis, un audio y lo peor: la fotografía de un colchón quemándose a las 00.14 de este jueves 9 de enero. Y la respuesta: “Qué hacés boludo, no solucionás nada así, eu…”.

El final: veinte familias en la calle por el incendio que sucedió después de esa comunicación.

Por el siniestro, veinte familias fueron evacuadas y corren el riesgo de quedar en la calle. Algunos vecinos fueron internados en el hospital. (Foto: Infobae)

Brian Javier Saucedo, de 19 años, es el responsable de dejar en la calle a más de veinte familias en La Boca, Argentina. Según la madre, su hijo es un adicto a las drogas y alcohol, solía tener discusiones con él, pero esta vez sobrepasó todos los límites.

La investigación detalló que luego de la discusión entre madre e hijo, el joven subió a su habitación, incendió el colchón, envió dos WhatsApp y salió del lugar. Los vecinos indicaron que vieron a Brian arrojando el colchón por la ventana y eso provocó que el fuego alcanzara las viviendas vecinas.

A su madre no le quedó más remedio que acusarlo ante la policía y fue detenido en las inmediaciones del lugar. Está imputado por estrago doloso con peligro para la integridad física de terceras personas, un delito previsto en el artículo 186 inciso 4º, que tiene una pena de tres a quince años de prisión.

La consternada madre comentó para C5N: “Estoy destruida. Mi hijo me destruyó la vida. Yo no puedo hacer más nada por él. Estoy pidiendo que me ayuden a que entre a un centro de rehabilitación y me pague lo que tenga que pagar, porque no solo me echó a perder mi casa completa, sino que también destruyo la de mis vecinos, en donde viven muchos chicos”, relató.

Tras el dantesco incendio, Personal de Defensa Civil se encuentra verificando si las viviendas son aptas para ser habitado. Por otro lado, el SAME trasladó al hospital Argerich a cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, por inhalación de monóxido de carbono.