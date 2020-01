El papa Francisco, quien el mes pasado le dio un manotazo en la mano a una mujer que lo atrajo bruscamente, este miércoles dejó atrás esa escena con un momento distendido con otra fémina —en este caso una monja— que le pidió un beso.

“¡Bacio, papa! (un beso, papa!)”, le requirió la mujer, visiblemente emocionada, mientras él caminaba en el pasillo central del aula Pablo VI. El sumo pontífice notó su entusiasmo y se acercó a ella, quien estaba junto a otros fieles.

La monja incluso exclamaba “¡viva el papa!”, lo que llamó la atención del jerarca argentino, quien en tono de broma aseguró: “¡Oh, (pero) tú muerdes”, provocando la risa de las personas cercanas a ellos, incluido su séquito de seguridad.

Y después afirmó que le daría un beso si se mantenía calmada y solo si no le mordía. “Te doy un beso, pero tú no me muerdes”, manifestó Francisco y ante la respuesta positiva de la monja se acercó a abrazarla, refirió la agencia EFE.

La religiosa saltó de alegría luego de que el pontífice le diera un beso en la mejilla derecha. “Grazie, papa” (gracias, papa) le dijo al jefe de la Iglesia católica; quien pidió a sus feligreses que oren por Australia, devastada por los incendios.

El pasado 31 de diciembre tras la última misa del año Francisco reaccionó con molestia mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, porque una fémina le agarró fuertemente y le empujó hacia ella.

El manotazo que le dio a la mujer, de rasgos asiáticos, se hizo viral en redes sociales y generó todo tipo de comentarios, tanto de apoyo como de condena. Francisco trató de zafarse de ella y al hacerlo le golpeó la mano en señal de reprimenda.

“Muchas veces perdemos la paciencia, también yo. Pido perdón por el mal ejemplo de ayer”, afirmó al día siguiente tras el rezo del Ángelus.