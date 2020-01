Una filtración de audio de la conversación entre Óscar García Guzmán, conocido ahora como el ‘Monstruo de Toluca’, y su madre revela que este sujeto, acusado de haber asesinado por lo menos a tres mujeres, acepta haber matado también a su padre y a la hermana del novio de su madre.

El audio permite escuchar a García Guzmán admitir su responsabilidad en la muerte de su progenitor. “Todo lo que dije sí es neta, para qué te miento, para qué te echo choro. Sí, yo maté a papá. Yo maté a la hermana de tu novio”, se oye decir al criminal confeso.

Además de eso, el hombre mostró su resignación ante su futuro. “Mis tres opciones son estas. O me matan o me suicido o muero aquí de viejo”, le contó a su madre. “Fue lo que le dije al detective cuando me entregué. Yo nomás quiero que mis mascotas estén bien. De mí que sea lo que sea”, aseguró.

Más adelante, García Gómez le dijo a su madre que, ante la posibilidad de que muera en prisión, no debe preocuparse. “Si te llegan a decir que se suicidó en la celda no pasa nada; si te llegan a decir que lo descuartizaron no pasa nada. Tú sigue con tu vida. Es lo que puede pasar a aquí y lo acepto", manifiesta el detenido, quien por el momento no comparte prisión con otros reclusos.

Por su parte, la madre del acusado no pudo mantener la tranquilidad ante la frialdad de su hijo, y le dirigió palabras de afecto con tono de desesperación. “Yo siempre te voy a querer, hijo. A mí no me importa lo que haya pasado. Tú eres mi hijo y siempre te voy a querer siempre. Escúchalo, siempre, siempre”, dijo la mujer.

El hombre de 25 años de edad fue detenido por feminicidio durante los primeros días del pasado diciembre, luego de mantenerse prófugo de la justicia mexicana. García Guzmán utilizaba las redes sociales para dar mensajes de burla ante la opinión pública.