Niña de 7 años fue operada para extirpar el feto de su hermano que llevaba en la espalda

Una niña, de siete años, fue sometida a una cirugía para extirpar el feto de su hermana unido a su espalda. Los especialistas confirmaron que se podía observar “contornos borrosos” de la cabeza y las extremidades. El increíble suceso se registró en Kazajistán, país de Asia.

La pequeña, quien no ha sido identificada, nació por cesárea como gemela, pero después de varios años se descubrió un defecto inusual que había provocado que el embrión de un tercer feto termine incrustado en el interior de la menor.

Estos acontecimientos son excepcionalmente raros en la historia de la cirugía y por lo normal, los gemelos tienen mayor probabilidad de estar involucrados. Por lo general, se nota al momento del nacimiento con la extracción del feto incrustado no desarrollado.

Pero en este caso, el tercer feto permaneció dentro de la niña, aumentando de tamaño gradualmente y dificultando los problemas en la columna vertebral de la pequeña.

Cuando los padres llevaron a la niña al hospital en la ciudad de Almatý, el embrión, conocido como teratoma, era del tamaño de un puño de un adulto que causaba una inflamación en la parte baja de la espalda y la parte superior de los glúteos.

“El teratoma estaba cubierto con una membrana en la que encontraba el feto”, comentó el Doctor Alibek Zharasov, subdirector médico del Children’s City Hospital No. 2 en la ciudad mencionada anteriormente.

Los médicos no pudieron descubrir el sexo del tercer feto no nacido y no viable, pero se cree que era de sexo femenino. Se determinó que la pequeña, que llevaba a su hermana, no presentaba algún tipo de cáncer o una enfermedad grave, dijo el cirujano.