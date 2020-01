Tomó alcohol y encendió un cigarro para “experimentar”, pero terminó con la cara quemada

Una muchacha de 22 años terminó con la cara incendiada luego que haya prendido un cigarro tras tomar alcohol etílico en una reunión que sucedió en la provincia de Jujuy en Argentina.

El suceso ocurrió cuando la víctima se encontraba con sus amigos reunidos en una vivienda y ella decidió hacer ese experimento. Esto permitió que la chica sufra quemaduras en su cara y en el tórax, debido a que las chispas del cigarro rebotaron en su cara.

Ante este accidente, los vecinos de la zona llamaron a la ambulancia para que puedan auxiliar a la joven. La agraviada se encuentra internada, debido a que se encuentra recuperando del accidente.

Según informaron los agentes policiales para Télam, la víctima se encuentra en el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy (Argentina) y está fuera de peligro.

Los familiares de la muchacha afectada no dieron detalles al no aportar datos de la víctima y no realizaron la denuncia.

Un artículo científico, elaborado por los médicos Jairo Téllez y Miguel Cote de la Universidad Nacional de Colombia, indicaron que el consumo de alcohol etílico produce efectos adversos agudos y crónicos en la salud de los seres humanos.

Algunas de éstas son; alteraciones en el sistema nervioso central, hemorragias de vías digestivas altas, politraumatismo, convulsiones por hipoglicemia, pancreatitis aguda, ataques cerebrovasculares, hepatitis alcohólica, cirrosis, hígado graso alcohólico, síndrome de malabsorción, entre otros.

El artículo también indicó el consumo de alcohol etílico ha provocado alteraciones sociales, sumado al aumento de los índices de violencia intrafamiliar, general, actos delictivos y accidentes de tránsito.