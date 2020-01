La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) confirmó el inicio de una investigación sobre la extorsión a la madre de Denise Dresser, tras la publicación de una columna en el diario Reforma, de México, titulada ‘Un crimen más’, en el que la escritora explicaba lo sucedido.

“La noche del sábado mi madre de 83 años fue extorsionada. A medianoche hablaron a su celular y pusieron un audio con mi voz, diciéndole que yo había sido secuestrada. Amenazaron con matarme si ella no seguía instrucciones precisas, lo cual hizo sin chistar, pensando en las veces que me habían amenazado, anonadada ante la cantidad de información que los extorsionadores tenían sobre mí y sobre ella. Obedeció, convencida de que si no hacía lo que exigían, no volvería a verme viva”, señaló.

La escritora escribió sobre lo sucedido en el diario Reforma.

Dresser comentó además que su madre se expuso al ir en pijamas y pantuflas a un hotel en Tlalpan, en donde pasó la noche en vela, recibiendo llamadas amenazantes por parte de los extorsionadores, esperando indicaciones.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Twitter y afirmó que se pondrán en contacto con la víctima.