Pretender sacar un trozo de palomitas de maíz atascado en uno de sus dientes casi le cuesta la vida a un bombero de Londres, Inglaterra, al terminar con una infección del corazón denominada ‘endocarditis’.

Adam Martin contó que se encontraba con su esposa Helen mirando una película mientras comía el popular snack. Al acabar de consumir el producto comenzó a tener molestias en la dentadura y procedió a coger una tapa de bolígrafo, un palillo de dientes, un trozo de alambre e incluso, un clavo de metal para librarse de la incomodidad.

Después de dañar las encías con los puntiagudos objetos, el hombre no fue al dentista para que realizara una revisión y provocó que contraiga una infección causada por bacterias que se propagan por el torrente sanguíneo.

Una semana más tarde , el bombero sufrió un resfrío y el doctor le recomendó medicamentos para tratar los síntomas, pero no pudo recuperarse, y varios días después desarrolló una ampolla de sangre en el dedo del pie.

Según recordó Martin “Tenía la sensación que había algo muy mal. Estaba durmiendo mucho y me sentí terrible. Tenía dolores y molestias en las piernas y simplemente no me sentía del todo bien. Fui ingresado en el hospital el mismo día para las pruebas. En este punto, estaba muy preocupado".

“Los médicos me dijeron que si no hubiera ido al doctor de cabecera cuando lo hice, podría haber muerto en tres días”, agregó Adam.

Luego de una serie de exámenes, los médicos diagnosticaron que el paciente tenía una infección en las encías que se había extendido hacia su corazón y fue sometido a una intervención quirúrgica mayor en el Hospital Derriford.

La infección había comido las válvulas del corazón por completo. En la operación que duró siete horas, los médicos reemplazaron su válvula aórtica y repararon su válvula mitral.

“Si hubiera ido al dentista en primer lugar, nada de esto habría sucedido. En un momento fue bastante difícil y fue la peor experiencia de mi vida”, afirmó Martin.

Adam ahora se ha recuperado, pero su esposa emitió una advertencia a cualquiera que pudiera estar pasando por lo mismo. "Cualquier signo de dolor de muelas, sangrado de las encías, absceso, haga que lo revisen. Tus encías son una carretera bacteriana para tu corazón, advirtió Helen.