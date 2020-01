Hombre saca a pasear en un cochecito a su mascota que perdió la movilidad de sus patas

Un hombre que paseaba por el parque Shubie en Massachusetts, Estados Unidos, fotografió el preciso instante en que un hombre sacaba de paseo en un pequeño carrito a su perra que perdió la movilidad de sus patas debido a una penosa enfermedad.

El propietario de la mascota, un hombre de buen corazón, al conocer la condición terminal del animal no lo dejó abandonado como muchas veces lo hacen los dueños para evitar responsabilidades, sino todo lo contrario, quiso darle una alegría a su compañera y que pueda experimentar el mundo a su alrededor.

Bryan Thompson capturó el hermoso vínculo entre el hombre y la perra cuando paseaban por el parque cubierto de nieve. Al publicar las fotos en sus redes sociales, Thompson logró entablar una comunicación con el dueño del can cuyo nombre no se dio a conocer, y le explicó que su mascota padecía de la enfermedad espinal degenerativa ELA, similar a la esclerosis lateral en humanos, por lo que no podía mantenerse en pie ni caminar solo.

El hombre dijo que no le gustaba que su can se quedara sola en casa por mucho tiempo y decidió sacarla de paseo todos los días a bordo de su carrito.

Thompson señaló que el hombre ha demostrado ser una gran persona por lo que hace por su mascota ya que muchos no se tomarían el tiempo para salir a pasear con un animal enfermo.

El propietario del can aseguró que “ella haría lo mismo por mí” y procedió a seguir su camino.

El pronóstico es pobre para los animales con la afección y la mayoría termina teniendo que sacrificarlo dentro de los seis meses o tres años posteriores al diagnóstico, ya que pierden lentamente el poder de moverse. A pesar de esto, un propietario está decidido a darle a su perra la mejor calidad de vida posible.