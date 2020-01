Una dentista, identificado como Deep Karan Dhillon, provocó un “incendio” cuando usó una herramienta, llamada fresa de diamante, con la intención de suavizar los dientes de su paciente en la ciudad de Las Vegas del estado de Nevada (Estados Unidos).

La agraviada, una niña de cinco años, se encontraba en el consultorio para que la dentista le pueda colocar coronas en sus dientes; pero una chispa de la máquina provocó que la garganta de la menor “se inflame y produzca un incendio”; según la demanda que presentaron los padres de la víctima.

El accidente, que ocurrió hace un año, fue en Just For Kids Dentristy and Orthodontics en Estados Unidos. La paciente fue llevada de emergencia a un centro de salud de la ciudad y permaneció internada por cuatro días en un tratamiento por las quemaduras que sufrió en su labio inferior y paladar.

Según señaló Las Vegas Review-Journal, las lesiones que sufrió la niña podrían ser “permanentes”. Incluso, nueve días después de ser dada de alta, la menor regresó al hospital porque tuvo problemas de audición y con las quemaduras.

Los padres señalaron que la demanda contra Deep Karan Dhillon es por más de 15,000 dólares por daños en la consulta dental que sufrió su hija. La odontóloga fue acusada de “discapacidades, desfiguración, dolor, sufrimiento y futuros procedimientos quirúrgicos”.

En una declaración jurada que se presentó con la demanda, el cirujano oral y maxilofacial, Donald Tesla, manifestó: “Just For Kids Dentristy and Orthodontics violó el estándar de atención al no proteger adecuadamente las vías respiratorias y cometió una serie de actos que establecieron una situación ‘incendiaria’”.