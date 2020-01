Todos sabemos que los incendios forestales que azotan Australia desde hace meses tienen orígenes multifactoriales como el calentamiento global, la falta de lluvia, las condiciones del suelo y la vegetación. Sin embargo, Steven Anderson, un pastor homofóbico de Arizona, EE. UU., afirma que son un ‘castigo divino’ relacionado con los homosexuales.

Anderson ha sido expulsado de 33 países, incluidos los 26 estados europeos de Schengen, Botswana, Jamaica, Irlanda, Sudáfrica, el Reino Unido y Canadá por sus discursos de odio que desean la muerte de personas LGBTI.

Por tal motivo, el predicador escribió en su cuenta de Facebook y se refirió a los incendios forestales que azotan Australia como una venganza divina por ser expulsado del país.

“Tal vez si Australia no estuviera prohibiendo y deportando a los predicadores del Evangelio, no estaría bajo el juicio de Dios”. Los usuarios criticaron su pensamiento como ‘odioso’ y no ‘cristiano’.

Actualmente, los incendios forestales australianos han quemado 14,7 millones de acres, destruido al menos 1.300 casas y matado a medio billón de animales y al menos 24 personas.

Persona “no grata”

Steven Anderson es líder de la Iglesia Bautista Faithful Word en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. En julio de 2019, dio a conocer que Australia le había prohibido la entrada al país cuando intentó visitar la Iglesia Bautista New Life con el pastor Kevin Sepúlveda.

“Acabo de recibir noticias hoy de que, básicamente, tengo prohibido ingresar a Australia”, “Mi Autoridad de Viajes Electrónicos fue denegada, no se me permitirá ingresar al país”, aseveró.

Discurso de odio

El pastor saltó a la fama por sus frases homofóbicas cuando elogió al tirador del club nocturno gay Pulse en Orlando. “Un grupo de pervertidos y pedófilos repugnantes” y “homosexuales repugnantes que la biblia dice que son dignos de muerte”, comentó.

En el pasado, Anderson alentó a sus feligreses a matar a todas las personas homosexuales, calificándolo de “cura para el SIDA”.