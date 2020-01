Policía mata a delincuente y es encarcelada por ‘exceso de legítima defensa’

Una oficial de la policía de Buenos Aires, Argentina, afronta un proceso judicial luego de asesinar a un delincuente que pretendía robarle cuando se encontraba esperando una movilidad en la estación de buses.

El hecho se registró a las 5:20 de la madrugada en la calle Almirante Brown ubicado en la localidad de Temperley, al sur de la ciudad bonaerense, cuando la agente que se encontraba con ropa de civil se disponía a trasladarse a su centro de trabajo en la zona de Barrancas.

La mujer cuya identidad no ha sido revelada, pero se conoció que presta servicio en la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, contó que utilizó su arma de reglamento para defenderse de los dos ladrones que se le acercaron a bordo de un auto con el propósito de arrebatarle sus pertenencias.

Según información de los voceros del Departamento de Justicia de Lomas de Zamora, la agente policial en legítima defensa sacó su pistola de 9 milímetros y comenzó a disparar. Uno de los tiros impactó contra uno de los facinerosos causándole la muerte.

El otro ladrón que conducía el auto fue detenido por las autoridades. En su defensa alegó que solo era el chofer de Uber y no tenía ninguna relación con la víctima. No obstante, los agentes del orden pidieron al sujeto que acredite haber realizado un viaje hasta el lugar del asesinato, pero el joven no pudo justificar su recorrido.

Luego de realizar las investigaciones del caso, se llegó a conocer que el occiso no portaba armas de fuego, lo que ocasionó que la mujer policía fuera apresada, porque se cree que actuó en ‘exceso de legítima defensa’.