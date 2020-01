Tras el anuncio del gobierno de Irán en el que indicaron el abandono en la práctica del acuerdo nuclear de 2015, el cual imponía limitaciones a su programa atómico, muchos se han preguntaron si el país de Medio Oriente es capaz de lanzar una bomba atómica sobre Estados Unidos.

La medida que adoptada por Irán surge después de las tensiones entre ambos países por el asesinato del comandante Qasem Soleimani, quien falleció luego de un ataque aéreo, aprobado por el presidente Donald Trump, en el Aeropuerto Internacional de Bagdad.

Qasem Soleimaní ya era considerado un héroe por el gobierno de Irán.

¿Irán tiene bombas atómicas?

En la actualidad, el país de Medio Oriente no posee ninguna arma capaz de destruir una ciudad entera en Estados Unidos. Sin embargo, según el experto Joe Cirincione, Irán tenía más de 10 mil kilogramos de uranio poco enriquecido antes de firmar el acuerdo en 2015.

Este elemento se usa en reactores nucleares para generar energía, y contiene menos del 20% del isótopo uranio-235. Debido al acuerdo nuclear, los iraníes tuvieron que desechar el 98% de sus reservas y se quedaron con solo 300 kilogramos.

Ahora bien, lo que se requiere de uranio para fabricar una bomba atómica es poco más de mil kilogramos, pero este debe ser tratado previamente en centrifugadoras hasta convertirse en 25 kilogramos de uranio enriquecido. De acuerdo a la información de Cirincione, antes de aceptar el tratado nuclear, Irán tenía 19 mil centrifugadoras, pero ahora solo le quedan entre 3 y 4 mil activas.

¿Cuánto tardarían en fabricar una bomba atómica?

Expertos en armas nucleares, citados por el diario The Wall Street Journal y la revista Newsweek, explicaron que Irán necesitaría por lo menos un año para producir una bomba atómica. Según The New York Times, el plazo se reduciría a tres meses, pues existe la posibilidad de comprar armas nucleares y no fabricarlas.

Luego del primer paso, se tendría que colocar la bomba en un misil balístico, lo cual puede demorar otro año más. Por ejemplo, Corea del Norte posee entre 20 y 60 bombas atómicas, y afirman que son capaces de montarlas en misiles intercontinentales que pueden alcanzar a Estados Unidos.

Este sería el tiempo idoneo para que Irán pueda construir una bomba atómica, pero están condicionados a que Israel o Estados Unidos no actúen militarmente o, como ha sucedido en años atrás, de forma encubierta para atacar sus instalaciones.

Se estima que alrededor del mundo existen 14 mil armas nucleares. Sin embargo, 13 mil de estas se encuentran bajo el poder de Estados Unidos y Rusia. Los otro mil recaen en el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel.

¿Cuáles serían las consecuencia de una explosión en Estados Unidos?

El historiador Alex Wellerstein ha manifestado que “siempre encuentro difícil hacerme la idea de su tamaño y sus efectos”.

Wellerstein ha fabricado una herramienta que permite calcular el radio de destrucción y las víctimas mortales de una explosión nuclear en los Estados Unidos. Afirma que es “para ayudar a la gente, incluido yo mismo, a darse cuenta más o menos de las consecuencias, más allá del escenario extremo del fin del mundo que la mayoría tiene en la cabeza”.

En la Primera y Segunda Guerra Mundial se utilizó el explosivo trinitrotolueno, conocido como TNT. Un kilotón es equivalente a cuatro billones la potencia del TNT. La bomba que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima tenía 15 kilotones y la de Nagasaki, 20 kilotones. La bomba de hidrógeno es capaz de alcanzar los 10 mil kilotones por lo que las consecuencias serían fatales.

Una bomba de tan solo 150 kilotones, en Los Ángeles, acabaría con la vida de 240 mil personas y heriría a 630 mil más. En Washington DC, habría 260 mil muertos y 440 mil heridos. Mientras que en Nueva York serían 730 mil muertos y 1,5 millones heridos.

Así se vieron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Fuente: Wikipedia

