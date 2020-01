‘’Te amo y lo siento muchísimo’’: abandona a su perro por no tener dinero para alimentarlo [FOTOS]

Un hombre abandonó a su perro en la entrada de una iglesia en la comunidad de Blackpool, Reino Unido.

El animal llamado Cracker llevaba una carta en la que su dueño detallaba las razones que lo llevaron a tomar esa trágica decisión.

“Por favor, créanme cuando digo que esto no ha sido nada fácil para mí. Mi perro significa todo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero ahora para él”, rezaba la misiva, según Clarín.

PUEDES VER Hombre golpea con una gaviota a otro durante una discusión en un café

En cada párrafo del texto, la persona que lo escribió expresaba su pesar tras dejar al can de 7 años completamente solo a la espera de una mano amiga para darle una mejor crianza.

“La vida me ha dado un giro realmente malo y no podía imaginarlo estando afuera conmigo frío y hambriento. Por favor, encuentren un buen hogar para él. Es un perro tranquilo, amable y amoroso”, continúa.

Esta carta se viralizó en las redes sociales y en vez de suscitar críticas por el abandono del animal, los internautas tomaron bien la decisión del dueño de Cracker.

"Mi corazón está roto y realmente lo extrañaré más de lo que las palabras pueden decir. Espero que pueda encontrar el nuevo hogar que se merece. Te amo y lo siento muchísimo", culminaba el mensaje.

Cabe resaltar que los lugareños llevaron a Cracker a un refugio en donde recibe los cuidados necesarios y esperan a que el autor de la carta muestre interés en volver con su mascota, a pesar de encontrarse en bancarrota y no contar con un techo donde dormir.

Los dueños del recinto donde cuidan al perro reconocen que lo encontraron en perfecto estado, ya que no tiene problemas de alimentación, ni de salud e higiene.

“La gran mayoría de los perros que vemos que pertenecen a personas que viven en la calle están en perfecto estado, son muy amados y muy bien cuidados y son increíblemente importantes para estas personas”, comentó Lucy Bellwood, de Street Paws, una ONG que apoya a las personas en extrema pobreza y brinda atención gratuita para sus animales, quien no dudó en ayudar al dueño de Cracker en caso quiera retornar con él.