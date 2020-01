Sujeto mata a su novia y cocina sus órganos tras cumplir un “ritual para hacerse rico” [VIDEO]

En Nigeria, un sujeto que asesinó y se comió los órganos de su pareja, indicó que lo hizo por un ritual para hacerse rico.

El hombre, identificado como Owolabi Adeeko de 23 años, aseguró que golpeó la cabeza de la víctima, Favor Daley-Oladele, con un mortero en una iglesia.

El homicida aseguró que esto iba a permitir que él y su madre de 46 años sean ricos. Pero, el sujeto indicó que no tuvo resultados. “Las cosas no han ido bien. El negocio de mi madre no ha mejorado después de lo que hicimos, a pesar de todos nuestros esfuerzos. El ritual del dinero no funcionó”, señaló.

Tras este suceso, Owolabi Adeeko y su madre fueron arrestados. Además, un pastor de la iglesia también fue detenido, debido a que cocinó las partes del cuerpo de la mujer.

Según informó el diario Punch de Nigeria, el asesino indicó que llamó a la agraviada en diciembre del 2019 y acordaron en verse. Luego, la mujer le dijo que se encontraba cansada y necesitaba descansar; pero, el hombre la engañó para que vayan a la iglesia.

Cuando estuvieron en el templo, el individuo le dijo a la chica que duerma y allí aprovechó para golpearla con un mortero en la cabeza hasta matarla. Owolabi Adeeko aseguró que, al estar muerta, el pastor le quitó sus órganos para que se pueda utilizar en un ritual para ganar dinero.

Ante este suceso, el hombre admitió que se siente arrepentido por asesinar a su novia. “Como existe la ley del karma, ya sé que me matarán. Lo que es doloroso para mí es que mi madre no lo sabía y sería malo si también la castigan. Ella es inocente”, indicó.