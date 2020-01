En el condado de Devon, en Inglaterra, una señora de 44 años, identificada como Lisa Anderson, reveló que tiene una extraña adicción al comer polvo de talco desde hace 15 años cuando atendía a su bebé.

Luego que su hijo haya crecido, la mujer gastó aproximadamente 8000 libras esterlinas (más de 10,500 dólares) en talco para comérselo en su baño.

Anderson aseguró que es capaz de ingerirse una botella completa de 200 gramos en un día y suele levantarse cuatro veces durante la noche para comerlo.

Los médicos le dijeron a la mujer que ella podría estar sufriendo el síndrome de pica, debido a que come constantemente la sustancia que no tiene valor nutricional. “Entiendo que es un poco extraño, pero tiene ese agradable sabor jabonoso. Recuerdo que solamente me atrajo su olor y ahora no puedo prescindir de él. Subo y tomo algo cada media hora”, manifestó. Ahora, la paciente recibirá un tratamiento en este mes para dejar atrás su adicción.

Según informó el medio Metro, Lisa Anderson desarrolló los síntomas del síndrome de pica en el 2004 cuando dio a luz a su quinto hijo. Ella indicó que empezó cuando estuvo en el baño y su olor era abrumador. “Había un poco de polvo que salió de la parte superior de la botella. Tuve la repentina necesidad de comerlo y no pude luchar con él. Lo lamí de la mano y realmente lo disfruté”, señaló.

La mujer también afirmó que mantuvo ese secreto por diez años, hasta que su expareja la descubrió en el baño de su vivienda.

Cabe indicar que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer señaló que el polvo de talco es un “posible agente cancerígeno cuando se emplea en el área genital”.