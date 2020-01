Para el comité de periodistas de opinión de The New York Times, la pregunta no es si matar a Qassem Soleimani se justificaba, sino si fue sabio hacerlo. Lo llama un gran salto en una dirección incierta. Un día antes el secretario de Defensa de los EEUU opinó que “el juego ha cambiado”. Ahora el secretario de Estado estima que es preciso “desescalar la situación”.

Para quienes observamos desde una perspectiva tan periférica como la peruana, la situación trae algo de perplejidad. Muchos pensamos que lo del Medio Oriente ya es una muy larga y complicada guerra, en la que por cierto han venido actuando Irán y los EEUU. Ahora descubrimos que se abre el peligro de una guerra, en la misma región y con los mismos protagonistas.

Quizás es un asunto de magnitud. Washington bombardea a sus enemigos en el Medio Oriente desde los años 90. Teherán promueve el terrorismo anti-EEUU desde mucho antes (Soleimani era su cerebro estratégico). Debemos entender que ahora todo eso se puede escalar, a niveles de las dos guerras del Golfo (1990, 2003), o atentados iraníes como el de Buenos Aires (1994).

La magnitud también tiene que ver con el número de efectivos que el Pentágono puede movilizar hacia Irán y la zona circunvecina. La reacción en los EEUU contra esa escalada, que se traduciría en numerosos jóvenes muertos y multiplicación de los atentados, ha sido inmediata. Donald Trump ha dicho que la muerte de Soleimani ha sido un recurso para evitar la guerra.

Sin el precedente de la invasión iraquí de Kuwait o un atentado como el de las torres gemelas (2001), la guerra que podría producirse hoy parece innecesaria. Muchos la ven como un inaceptable recurso electoral de Trump. Para otros sería la inédita secuencia de atentados terroristas, de un país considerado al borde de contar con armas atómicas.

Entonces, si bien se podría evitar la guerra que todos temen este 2020, lo que sigue siendo una misión imposible es terminar con la guerra que ya existe, con su maloliente combinación de religión, petróleo, feudalismo, y mercenarios. La frase sobre que el juego ha cambiado no nos explica cómo ni por qué. Quizás desde esta distancia nos faltan algunos datos.