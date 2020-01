Una niña de un año quedó a poco de morir luego que el médico que la atendía hiciera esperar ocho horas a su madre para regresarle la llamada. La menor fue atendida luego que la mujer decidiera ir personalmente ante el doctor. El hecho ocurrió en Gales, Reino Unido.

Rachel Pedrick, de 26 años, vio cómo su pequeña hija, Molly, presentaba ojos pegajosos y síntomas similares a los de la gripe, incluyendo vómitos y diarrea, por lo que decidió llamar a su consultorio médico, desde donde le respondieron que no podían reservarle una cita y que debía esperar a que le devolvieran la llamada, según reporta el medio Wales Online.

La mujer afirma que esperó ocho horas para ser atendida. Al no recibir respuesta, ella decidió ir personalmente con su hija al consultorio, exigiendo ver al médico. Este revisó a la pequeña y dijo que debía ser llevada de inmediato al Hospital Prince Charles de Merthyr, donde pasó la noche.

Luego, la niña fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Gales en Cardiff, donde fue diagnosticada con sepsis y una infección en la piel. Ella fue sometida a una operación para drenar un absceso detrás de su ojo, por lo que tuvieron que cortar su nariz.

“Fueron las dos horas más largas de mi vida. Ella estuvo inconsciente por unos cuatro días”, relató la mujer.

La menor ahora se recupera en casa y su progenitora recibió una llamada del hospital diciendo que, si no llevaba a la bebé al médico, ella estaría muerta. “Sabía que era serio, pero no tan serio hasta que recibí esa llamada. Si no la llevaba ella no estaría corriendo ahora”, manifestó la madre, quien dice compartir su experiencia para que nadie más pase por lo mismo.