El hermano del célebre actor taiwanés, Ming Dao, fue encontrado sin vida al lado de su esposa e hijo este domingo por la tarde, en una zona boscosa en el barrio de Neihu, Taipei.

Según recoge el diario Apple Daily, el cadáver del hombre de 42 años identificado como Lin, yacía colgado de un árbol, junto al de la mujer y el menor.

Los peritos informaron que tanto la fémina de 40 años, como el chico de 12, tenían marcas de estrangulamiento en sus cuellos, por lo que se estima que Lin habría perpetrado la matanza de sus propios familiares para luego suicidarse.

Las autoridades de Taiwán descubrieron el lazo entre el fallecido y el actor Ming Dao debido a que la dirección anotada en su documento de identidad coincidía con una adquirida por la celebridad para que viva su madre.

Además, en el teléfono celular de Lin, descubrieron mensajes de texto que detallaban una cuantiosa deuda que lo aquejaba: 2 millones de dólares taiwaneses (66.555 americanos).

En más de una ocasión Ming Dao (cuyo verdadero nombre es Lin Chao-chang) se ha referido públicamente sobre la tormentosa relación con su hermano.

A menudo el actor ayudaba a que Lin pagara sus cuentas, aunque todo cambió cuando notó que no destinaba la plata que le prestaba para sanarla, sino para apostar en un casino.

Entre 2013 y 2016, Ming Dao fue criticado por la opinión pública luego de que se comprobara que su hermano estafaba a las personas lucrando con el nombre de la celebridad.

Es por ello que, desde entonces, Ming decidió dejar a su consanguíneo como responsable de sus propias acciones.

Ming es famoso en Asia por sus diversas participaciones en filmes como The Prince Who Turns Into A Frog (2005) y The Magicians Of Love (2006) y la comedia romántica Let’s Get Married.