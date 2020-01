Una mujer terminó con el brazo destrozado luego de ser atacada por un jaguar mientras intentaba tomarse una selfie cerca de la jaula de éste en un zoológico de Veracruz, en México.

Noemí, de 30 años, visitaba las instalaciones del Bio Zoo de Córdoba cuando decidió acercarse al espacio donde se encontraba el jaguar para tomarse una fotografía. En eso, ella fue atacada por el felino, que clavó sus colmillos sobre el brazo y antebrazo de la mujer, mientras le lesionaba el tendón con sus garras.

PUEDES VER Cortan hocico y patas a 8 leones en Sudáfrica para usarlas en pociones de brujería

La joven gritó por ayuda y fue rescatada de las garras del animal por personal del zoológico, para luego ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja y llevada al Hospital General de Córdoba.

De acuerdo con Gonzalo Rodríguez Díaz, apoderado legal del zoológico, la mujer violó el área permitida en su intento por tomarse una foto.

“El zoológico cuenta con un reglamento como no meter las manos, no acercarse a los animales, no arrojarles comida, nunca habíamos tenido un accidente de este tipo porque no se había violentado el reglamento. Traspasaron el barandal para tomarse una selfie”, señaló el apoderado al diario El Universal.

PUEDES VER La mitad de koalas sanos en Australia han muerto a causa del incendio

Se sabe que el establecimiento solo se encargará de una parte de los gastos hospitalarios, puesto que el jaguar no salió de su jaula, sino que la joven sobrepasó el límite establecido. Asimismo, trascendió que el animal no será castigado, pues aseguran que actuó por instinto.

En entrevista al portal Plumas Libres, Rodríguez Díaz también indicó que el zoológico cuenta con las respectivas revisiones de Protección Civil y cumple con las leyes de vida silvestre aplicadas por Semarnat y por parte de Profepa sobre el cuidado y buen trato de los animales.