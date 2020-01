Lo burlaron. Mientras el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, aguardaba su ingreso a la Asamblea Nacional, custodiada por la policía para impedir su ingreso, un simpatizante del chavismo lo abordó con su celular para burlarlo junto a su esposa, Fabiana Rosales.

“Muestra un poco de ascendencia moral, un poco de liderazgo que no sea dirigido desde Estados Unidos, chato... que no te toque decirle a EE. UU. van a ver sanciones si no votan en contra de mí. Eres el propio Kiko de la política, si no me dan la pelota, entonces yo la quito, sea serio”, recriminaba el partidario del chavismo.

Fabiana Rosales, quien acompañada de un grupo de opositores gritó consignas contra los miembros de la policía y de la Guardia Nacional Bolivariana por impedir su entrada a la sesión de la Asamblea, salió en defensa de Juan Guaidó.

“Eres un patético”, le respondió al simpatizante mientras lo grababa. Pero este ironizó su respuesta: “Gracias, mi vida. Yo soy un patético, pero tú no eres primera dama. La primera dama es Cilia Flores, burda”.

Fabiana Rosales solo atinó a soltar una carcajada.

Este domingo, diputados chavistas de la Asamblea Nacional de Venezuela eligieron como presidente del organismo a Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia, en un bronco y breve debate al que no llegó Juan Guaidó, retenido durante horas por la Policía en los alrededores del Palacio Legislativo.

Antes de la sesión, esperada desde hace meses como un nuevo pulso entre Gobierno y oposición, varios cordones de la de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana, impidieron los accesos al Parlamento con numerosos controles tanto a Guaidó como a otros diputados que lo acompañaban.

Juan Guaidó, incluso, debió trepar una reja en un intento por ingresar a la sede de la Asamblea Nacional, custodiada por la policía y militares.

El líder de la oposición denunció que Venezuela está pasando por un "asesinato de la República” al elegir a Luis Parra.