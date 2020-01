Maestra de danza es discriminada y despedida de escuela por tener tatuajes [FOTOS]

Una profesora de danza denunció ser víctima de discriminación laboral por parte de los directivos y padres de familia de la escuela donde trabajaba en ciudad de México.

Naxyelli Santana indicó que dos padres de familia rechazaron que sea parte del centro educativo Anglo Americano Lomas donde brindaba clases de flamenco y dos semanas después de haber sido contratada fue despedida por tener tatuajes en el cuerpo.

Según dijo Naxyelli, las madres de dos de sus estudiantes se rehusaron a que les diera las clases y aseveraron que “no querían que sus hijos fueran educados por alguien tatuado”.

La maestra también declaró que fue discriminada por parte del plantel desde que acudió a la entrevista por primera vez. Indicó, que los encargados de la oficina de Recursos Humanos se centraron en hacerle preguntas sobre sus tatuajes en lugar de sus habilidades pedagógicas con el curso que iba a impartir.

“Recibí una llamada telefónica en la que me dijeron que por favor ya no me presentara a trabajar” mencionó Naxyelli y destacó que la institución no le quiso dar el pago correspondiente al tiempo laborado, terminaron ofreciéndole menos dinero del que correspondía y le exigieron firmar un documento diciendo que trabajó para la constructora e inmobiliaria Gasari.

Luego de pasar por el lamentable incidente, Santana decidió demandar a la escuela por discriminación laboral y espera que se realice la segunda audiencia. Durante la primera citación, la parte demandada no se presentó.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha intervenido en el caso con el propósito de frenar acciones de distinción entre las personas.