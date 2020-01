Le extirpan los senos tras ser diagnosticada con cáncer y después le dicen que fue un error

Una madre de 28 años, identificada como Sarah Boyle, fue extirpada de sus senos debido a un mal diagnóstico de cáncer tras una mala lectura por parte de los médicos del Hospital Universitario Royal Stroke del condado de Staffordshire de Inglaterra.

La mujer manifestó que soportó varios meses de un incómodo tratamiento, debido a que fue sometida a una mastectomía doble y a quimioterapia. Pero todo cambió, cuando su cirujano le informó que fue un error en junio del 2017.

Incluso, los médicos le llegaron a decir que la cirugía reconstructiva podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer al seno en un futuro.

Ante ello, Boyle indicó: “Si te dicen que tienes cáncer, es raro que alguien de tu edad lo pueda asimilar. No son solo los efectos físicos que me han dejado, también es una tortura mental de lo que he pasado”.

Además, la agraviada señaló: “Un diagnóstico erróneo de cáncer puede arruinar la vida de las personas y algunas de ellas no podrán ser tan afortunadas de sobrevivir”.

La abogada de la víctima, Sarah Sharples, expresó: “Lo que Sarah Boyle y su familia han tenido que soportar es realmente impactante y el efecto de lo sucedido continúa impactando en sus vidas. Ella ha sufrido un trauma psicológico significativo como resultado de lo que ha pasado, y también ha estado soportando los síntomas continuos causados por su tratamiento.”.

La mujer pidió que los hospitales usen tecnología de inteligencia artificial con la intención de evitar que otras pacientes sean diagnosticadas erróneamente de alguna enfermedad.