Martin Edward O’Connor, de 58 años, desapareció el 22 de diciembre y no fue visto hasta que unos viajeros reportaron haberlo visto en la ruta New Hance Trail el día de Año Nuevo. Luego de estar once días desaparecido en el Gran Cañón, en Estados Unidos, en temperaturas bajo cero fue encontrado vivo.

Los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales rescataron a O’Connor en un helicóptero. Por el momento, el sobreviviente está recibiendo atención médica en un hospital de la zona para determinar su estado de salud e iniciar con los tratamientos.

PUEDES VER Supuesta psíquica estafa a mujer haciéndole creer que su hija estaba poseída

Un portavoz de la agencia federal dijo: “Los guardabosques localizaron a Martin Edward y lo evacuaron del interior del cañón en helicóptero aproximadamente a las 10:00 am (hora local) de hoy en el Parque Nacional del Gran Cañón”.

Los excursionistas reportaron a los guardaparques haber visto a Martin a lo largo el trayecto New Hance Trail ayer por la tarde, que es donde el personal del Parque Nacional lo encontró esta mañana.

El hombre, de La Porte, estado de Texas, desapareció en diciembre de 2019 y fue visto por última vez en Yavapai Lodge, ubicado en el Gran Cañón. Actualmente sigue en un nosocomio estadounidense y todavía no hay informes sobre la condición del sujeto.

PUEDES VER Hombre mata a golpes a su perrita luego de que esta defecara dentro de casa

El Servicio de Parques Nacionales indica que el New Hance Trail “se encuentra dentro de un área de uso primitivo y, por lo tanto, se recomienda solo para excursionistas altamente experimentados. No recibe mantenimiento y posiblemente sea el camino más difícil en la zona sur del Gran Cañón”.