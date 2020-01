Violencia desenfrenada. La policía en Egipto puso en conocimiento a la población que es verídico un video que muestra a una mujer sufriendo el acoso sexual de una multitud de hombres en la víspera del Año Nuevo.

El video desencadenó la polémica sobre el acoso sexual desenfrenado que hay en Egipto. Algunos casos de violaciones grupales contra mujeres han quedado videograbados desde hace dos décadas.

Las encuestas indican que la mayoría de las mujeres egipcias se sienten inseguras en las calles; incluso, son víctimas de agresiones sexuales durante protestas políticas. Pero los sondeos revelan que la población del conservador país musulmán opina que el acoso se justifica si las mujeres visten “provocativamente” estando en público.

El video compartido en las redes sociales se ve a varios hombres acosando sexualmente a una mujer que grita. Ella va vestida con minifalda negra y abrigo de piel.

En su intento por ayudarla, algunos hombres sujetan unas varas y se suben al techo de un vehículo para dispersar a los agresores sexuales. Ella se sube al coche. Los sujetos que estaban en el carro al parecer trataban de ayudarla a escapar del acoso sexual, lo cual ocurrió en la localidad de Mansoura, en el delta del Nilo, Egipto.

Luego del incidente, un policía informó que los agresores sexuales todavía no han sido identificados. Sin embargo, prefirió no dar su nombre porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

Ataques sexuales no cesan

En octubre del año pasado, Egipto quedó conmocionado con la noticia de que un adolescente murió apuñalado tratando de defender a una niña de un ataque sexual. Dos meses después, los tres agresores, todos adolescentes, fueron sentenciados cada uno a 15 años en prisión.

Las leyes contra el acoso sexual se han fortalecido desde 2014 para evitar casos similares con una pena de hasta cinco años de cárcel. Pero grupos de derechos recalcan que las autoridades no están haciendo lo suficiente para combatir el problema, ya que algunas víctimas prefieren no denunciar por miedo a la deshonra.